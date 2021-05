Calcio: De Magistris, 'Gattuso merita di restare al Napoli'

13 maggio 2021 a

Napoli, 13 mag. - (Adnkronos) - "A me Gattuso piace perché è un uomo di passione, di grinta e di energia tutto quello che serve per le grandi sfide. Ha commesso come tutti qualche errore, ma il Napoli è in crescita, Gattuso è una persona che merita secondo me di portare avanti la squadra della capitale del Mezzogiorno". Queste le parole di stima del sindaco di Napoli Luigi De Magistris per il tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso pronunciate durante l'intervista nel programma 24 Mattino su Radio 24.