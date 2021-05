Basket: Nba, Portland batte Utah e conserva il quinto posto a Ovest

13 maggio 2021 a

a

a

Roma, 13 mag. (Adnkronos) - Vittoria importantissima per Portland (41-29) che batte in trasferta 105-98 Utah (50-20) e conserva il quinto posto nella Western Conference tenendo a distanza Lakers e Mavs. Sulla nona vittoria nelle ultime dieci dei Blazers c'è ovviamente la firma di Damian Lillard, autore di 30 punti con 6 assist, accompagnato dai 26 di CJ McCollum, i 18 dalla panchina di Carmelo Anthony (4/5 da tre). Alla squadra di coach Terry Stotts basterà vincerne almeno una tra Phoenix e Dallas per assicurarsi il posto ai playoff.

Secondo ko consecutivo per i Jazz, dopo quello contro Golden State. La squadra con il miglior record della Lega si ritrova ora ad una gara e mezzo di vantaggio sui Suns secondi. L'ottima prestazione di Jordan Clarkson (29 punti in uscita dalla panchina) e la doppia doppia da 15+20 di Rudy Gobert, non bastano per sopperire alle assenze di Donovan Mitchell e Mike Conley.