Basket: Nba, Atlanta batte Washington in rimonta e torna ai playoff dopo 4 anni

Atlanta, 13 mag. - (Adnkronos) - Rimonta vincente per gli Hawks (39-31) che sconfiggono 120-116 i Washington Wizards (32-38) e ritrovando matematicamente i playoff dopo quattro anni di assenza. Atlanta, in pole position per avere anche il fattore campo al primo turno, portan a 25-11 il record con Nate McMillan in panchina. Sotto i 13 lunghezze a 10 minuti dalla fine, gli Hawks hanno rimontato piano piano fino a trovare il canestro del sorpasso con una sequenza perfetta: stoppata di Capela, contropiede di Young, tripla dall'angolo di John Collins

Atlanta è riuscita a tenere gli avversari a zero punti negli ultimi due minuti e mezzo di partita, vincendo l'ultimo quarto per 37-25 nonostante una serata opaca per Danilo Gallinari (4 punti e 5 rimbalzi in 23 minuti con 2/5 al tiro). A guidare i padroni di casa sono stati i 33 punti con 8 rimbalzi e 9 assist di Trae Young, seguito dai 20 di Bogdan Bogdanovic, i 17+10 di Capela e i 18 di Collins, a cui si aggiungono gli 11 in 11 minuti del rookie Onyeka Okongwu dalla panchina

Altra sconfitta bruciante per gli Wizards, i cui ultimi 5 ko sono arrivati con uno scarto complessivo di 10 punti totali, perdendo un'opportunità importante per salire di qualche posizione in vista del torneo play-in. Russell Westbrook ha chiuso con 34 punti e 15 assist, mancando però la tripla doppia con soli 5 rimbalzi e non riuscendo a guidare i suoi nel finale di gara, in cui Washington ha sbagliato gli ultimi otto tiri tentati.