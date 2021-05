Banca Ifis, Geertman: 'Gruppo resiliente, risultati confermano nostro modello'

13 maggio 2021 a

Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Banca Ifis è un'organizzazione unica, molto resiliente e capace di presidiare specifici business che richiedono un grado di competenza distintiva elevata". E' quanto ha detto Frederik Geertman, amministratore delegato del gruppo, nel commentare il bilancio al 31 marzo. "I risultati del primo trimestre, che si chiude con un utile netto di periodo di 20,1 milioni di euro, confermano dunque la validità di un modello basato su qualità e specializzazione che ha oggi buone performance industriali. Il business commerciale ha dimostrato grande dinamicità e maggiori erogazioni soprattutto nei mutui garantiti da Mediocredito Centrale, riportando ricavi pari a 65 milioni di euro, in crescita del 21% rispetto al primo trimestre 2020", ha aggiunto.

"Stiamo accelerando sulla digitalizzazione dei processi in ottica di efficienza, velocità e omnicanalità, raccogliendo già concreti contributi commerciali. Nel primo trimestre del 2021 - ha detto ancora - un quinto dei nostri nuovi clienti è stato acquisito digitalmente. L'obiettivo è incorporare la tecnologia nei nostri processi e offrire ai clienti un'esperienza 'a misura di impresa'. Le nuove piattaforme consentiranno non solo il marketing dei prodotti della Banca ma anche e soprattutto la gestione più automatizzata del back office per focalizzare persone e competenze su attività a alto valore aggiunto", ha proseguito Geertman.

"Abbiamo dati incoraggianti - ha aggiunto - relativi alle moratorie, questo chiaramente ipotizzando un progressivo miglioramento del contesto macroeconomico".

"Abbiamo avuto feedback positivi sulle moratorie: un terzo dei clienti ha scelto di ricominciare a pagare, pur potendo avvalersi della moratoria e la tendenza continua in questo senso" e inoltre la banca mantiene un "dialogo aperto con i clienti per comprendere le loro intenzioni dopo il 30 giugno. In generale, la risposta è migliore delle nostre aspettative".

Banca Ifis "si evolverà" e "raddoppierà - ha spiegato - gli investimenti nel marketing entro il 2022" attraverso "campagne web, social e telefoniche. Abbiamo già avviato la vendita completamente digitale di finanziamenti a medio termine garantiti dallo Stato".

Sul fronte della gestione del cliente, Banca Ifis ha lanciato una piattaforma tecnologica unica, che implementerà nei prossimi mesi, "per soddisfare tutte le esigenze del cliente in tutti i prodotti bancari. Nei primi tre mesi del 2021 un quinto dei nostri nuovi clienti è stato acquisito digitalmente. L'obiettivo è incorporare la tecnologia nei nostri processi e offrire ai clienti un'esperienza 'a misura di impresa'", ha proseguito Geertman.