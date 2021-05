13 maggio 2021 a

(Adnkronos) - Nella stessa asta serale di Sotheby's la composizione "Nature morte: pommes et poires" di Paul Cézanne è stata venduta per 20 milioni di dollari (nel 2003 fu aggiudicata per 8,7 milioni di dollari). Venduti anche cinque lavori di Pablo Picasso, compreso il ritratto "Femme assise en costume vert" per 21 milioni di dollari.