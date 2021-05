Giornalisti: Sallusti si dimette dal Giornale dopo 12 anni**

13 maggio 2021 a

Roma, 13 mag. (Adnkronos) - Alessandro Sallusti si dimette dopo 12 anni da Il Giornale. La notizia è riportata dal sito Dagospia. "Sallusti ha rassegnato le dimissioni - si legge sul sito di Roberto D'Agostino- Gran casino in casa Berlusconi". Dagospia, che rivela anche che ci sarebbe 'maretta' in casa Berlusconi per chi succederà alla direzione editoriale del giornale, rievoca anche una vecchia intervista rilasciata da Sallusti nel 2018 nella quale, tra le altre cose, diceva: "Il collega da cui ho imparato di più è Vittorio Feltri". Le motivazioni della decisione del direttore non sono ancora note.