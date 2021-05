13 maggio 2021 a

Roma, 13 mag. (Adnkronos) - Il Senato ha respinto la mozione di Fratelli d'Italia e approvato l'ordine del giorno presentato dalla maggioranza in tema di riaperture e coprifuoco per l'emergenza Covid. Il primo documento ha ottenuto 24 sì 78 no e 48 astenuti: il secondo 131 sì, 3 no e 16 astenuti.