Coni: Gravina (Figc), ‘contento che calcio torni in giunta, daremo nostro contributo'**

Milano, 13 mag. (Adnkronos) - "Sono molto contento per compattezza di una squadra che può portare contenuti assolutamente innovativi e ridare al mondo dello sport una centralità che negli ultimi anni ha meritato". Lo ha detto Gabriele Gravina, presidente della Fgic, eletto nella giunta nazionale del Coni. "Io sono contento e il calcio è contento. Daremo il nostro contributo. Il presidente Malagò ha voluto coinvolgere il calcio e lo ringrazio". Per il mondo del calcio "significa aver dimostrato in questi due anni anche un cambiamento culturale, con la massima disponibilità a dare il proprio contributo", ha aggiunto.