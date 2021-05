12 maggio 2021 a

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Inserire lo sport in Costituzione perché l'assenza della parola sport in Costituzione rappresenta un grande limite". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, all'iniziativa 'Sport bene sociale – Le nostre proposte per giovani, famiglie, società e associazioni'.