Sport: Asi, una rivoluzione culturale per mettere sport al centro della ripartenza del Paese (5)

(Adnkronos) - Renato Di Rocco, Vicepresidente Unione Ciclistica Internazionale e candidato alla presidenza CONI porta un esempio: “La bici oggi è uno strumento di mobilità, ma non ci sono infrastrutture in termini di sicurezza e una cultura di sviluppo dell'attività sportiva. Fondamentale a questo punto è ripartire dalla scuola. Ci sono riforme necessarie allo sport che vanno adeguate con un corretto piano di attuazione. ‘Grazie' alla pandemia abbiamo anche numeri di riferimento che indicano dove si deve intervenire”. Ad aiutare questo momento delicato per lo sport, anche le vecchie glorie: “Le storie di vita dei grandi campioni e delle grandi campionesse non sono solo le medaglie e le coppe da raccogliere, sono anche fatte di grandi sconfitte. Con il progetto Legend vogliamo raccontare questo all'Italia, per dare una mano a tutta la nazione in questo momento”, ha detto Manuela Di Centa, intervenuta al webinar.