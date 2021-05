realme 8 5G e realme 8 arrivano ufficialmente in Italia insieme agli auricolari smart Buds Q2

12 maggio 2021 a

a

a

(Adnkronos) -

• Durante l'evento in streaming 199Challenge, realme ha svelato prezzi e disponibilità di realme 8 5G, lo smartphone 5G più conveniente del segmento, e realme 8

• Presentate anche le nuove realme Buds Q2 con ENC

• Al via la talent competition #199Challenge per ricevere realme 8 5G in bundle con una Nintendo Switch e Mario Kart 8 Deluxe

Milano, 12 maggio 2021 —

Ambassador dell'evento, trasmesso oggi in streaming sul canale

Dal 18 maggio realme 8 5G in promozione a 179 euro per un periodo limitato

Durante l'evento sono state svelate le disponibilità per il mercato italiano di

• Dal 18 al 20 maggio la versione 4 GB + 64 GB (esclusiva Amazon) sarà in promo di lancio a 179 euro, anziché 199 euro.

• Negli stessi giorni anche la configurazione con 6 GB + 128 GB sarà acquistabile su Amazon, oltre che sul sito di realme, a un prezzo d'eccezione: 229 euro, anziché 249 euro.

• realme 8 5G nella versione da 6 GB + 128 GB sarà disponibile anche presso le catene della grande distribuzione, tra cui Euronics, Unieuro, Trony ed Expert, a partire da 249 euro.

realme 8 acquistabile online e offline, oltre che con WINDTRE

realme 8 arriva in Italia in tre colorazioni Cyber Black, Cyber Silver e Punk Black. Con un peso di soli 177 grammi e uno spessore di appena 7,99 mm, lo smartphone è infinitamente slim e comodo da tenere in mano. Il display Super AMOLED da 6,4 pollici è accompagnato da una potente batteria da 5000 mAh con ricarica Dart da 30W, dal processore MediaTek Helio G95 e da una fotocamera quadrupla con AI – che comprende un sensore principale da 64 MP, una lente ultra-grandangolare 119 ° da 8 MP, un obiettivo macro e uno per ritratti in bianco e nero – un algoritmo per la fotografia Tilt-shift e la modalità Starry, per scattare foto spettacolari dei cieli stellati.

• Solo il 12 e il 13 maggio, in occasione del lancio italiano, la versione 4 GB + 64 GB di realme 8 è in promozione su

• Inoltre, dal 13 maggio, la stessa versione sarà acquistabile in abbinamento a tutte le offerte presso gli store WINDTRE. Disponibile a partire da 0 euro in più al mese con l'offerta ‘Unlimited', che prevede Giga e minuti illimitati sulla ‘Top Quality Network', e con uno sconto fino a 199 euro. È possibile aggiungere anche l'esclusivo servizio ‘Reload', per sostituire lo smartphone in un giorno, qualsiasi cosa accada.

• Dal 12 maggio la versione con 6 GB + 128 GB sarà in vendita a partire da229 euro sia su

realme Buds Q2 in offerta dal 18 al 20 maggio

Durante l'evento trasmesso oggi in streaming, realme ha inoltre svelato che per un periodo limitato, dal 18 al 20 maggio, i nuovi auricolari smart realme Buds Q2 saranno disponibili sul sito di realme in offerta a 24,99euro, anziché 29,99 euro.

Questi nuovi auricolari TWS – disponibili in due colori, Black e Blue – si connettono istantaneamente allo smartphone e, con il loro design ergonomico e leggero (un auricolare pesa solo 4,1 g, meno di un foglio A4), risultano confortevoli per tutta la giornata. Dotate di un grado di impermeabilità IPX4, di un driver dinamico da 10 mm con Bass Boost, di una latenza di soli 88 ms in modalità Gioco e di un algoritmo ENC (Environmental Noise Cancellation) in grado di bloccare i rumori ambientali durante le chiamate, realme Buds Q2 sono gli accessori ideali in ogni situazione, sia che si tratti di telefonare o ascoltare la musica, sia che ci si stia allenando o si sia immersi in una sessione di gaming.

#199Challenge: la talent competition per ricevere realme 8 5G, Nintendo Switch e Mario Kart 8 Deluxe

199Challenge non è solo il nome dell'evento in streaming ad alto tasso di velocità di cui il pluripremiato Tony Cairoli è stato ambassador. Per celebrare l'arrivo sul mercato italiano del suo nuovo smartphone 5G, realme ha infatti lanciato una talent competition sui social*, la #199Challenge, che dà la possibilità di ricevere un kit d'eccezione per godersi in ogni momento il meglio dell'intrattenimento: un realme 8 5G, accompagnato da una Nintendo Switch e da Mario Kart 8 Deluxe.

Partecipare è semplicissimo. Sulle pagine

1) diventare, nel caso in cui non lo siano già, follower della pagina di realme Italia

2) commentare il post pubblicato, dando libero sfogo alla propria creatività per spiegare che cosa sia possibile fare in 199 secondi

Per prendere parte all'iniziativa c'è tempo fino al 15 giugno 2021.

Non ci sono limiti al numero di contributi che un singolo utente può pubblicare, ma per ciascun partecipante sarà scelto un solo commento. L'autore del commento che otterrà la prima posizione in classifica – sulla base di criteri quali l'aderenza al tema, l'originalità del commento e il coinvolgimento del testo – riceverà in bundle lo smartphone realme 8 5G, la console Nintendo Switch e Mario Kart 8 Deluxe.

Il regolamento completo dell'iniziativa è consultabile al seguente link:

* Talent competition esclusa ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 430/2001 dall'ambito di applicazione della normativa sulle manifestazioni a premio.

Informazioni su realme

realme è un marchio tecnologico specializzato nella fornitura di smartphone e prodotti AIoT di alta qualità su scala globale. Il claim dell'azienda è "Dare to Leap" e fa appello alla capacità dei giovani di osare nell'utilizzare le ultime novità in fatto di tecnologia e design. realme è il settimo marchio di smartphone al mondo ed è stato riconosciuto come uno dei principali brand di telefonia secondo le statistiche di Counterpoint sulle spedizioni globali di smartphone nel terzo trimestre del 2020. Nel 2019, le spedizioni globali di smartphone realme hanno raggiunto i 25 milioni con un tasso di crescita su base annua dell'808%, rendendo l'azienda il marchio di smartphone in più rapida crescita al mondo per quattro trimestri consecutivi dal 2019 al secondo trimestre del 2020. realme è entrata in 61 mercati in tutto il mondo, tra cui Cina, Sud-est asiatico, Asia meridionale, Europa, Russia, Australia, Medio Oriente, Africa con una base di utenti globale di oltre 70 milioni.

-----

Per ulteriori informazioni: www.realme.com/it

Facebook:

Instagram: https://www.instagram.com/realme.it/

Twitter: https://twitter.com/realmeItalia

You Tube: https://www.youtube.com/channel/realmeItalia

Telegram: https://t.me/s/realmeitalia

TikTok: https://vm.tiktok.com/realmeItalia

realme Italia

Cecilia Bricchi

E.