Quirinale: Conte, 'non è responsabile candidare ora Draghi'

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "L'approccio migliore è sostenere il Governo e augurarci tutti che possa proseguire il suo percorso. Chi oggi dice: vedo bene Draghi al Colle sembra quasi voglia liberare una casella al Governo. Non è responsabile nei confronti dei cittadini dire in questo momento, con tutti i problemi in corso, che Draghi deve andare al Quirinale. Non possiamo certo augurarci che questa esperienza di governo si interrompa e metterci a giocare al toto-Quirinale. Quando sarà il momento ci ritroveremo insieme con le altre forze politiche a ragionare sulla personalità migliore nell'interesse del Paese". Lo dice Giuseppe Conte, in un forum con 'Il Fatto quotidiano'.