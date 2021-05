Pd: Vaccari, 'cambieremo il partito, sarà più grande forza partecipazione'

12 maggio 2021 a

a

a

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Il nuovo Pd è un partito che prova a mettere in discussione le modalità con cui fino ad oggi è stato in grado di far partecipare le persone. La campagna di tesseramento parte un mese e mezzo prima il percorso delle agorà, che tra giugno e dicembre proverà a cambiare volto al partito”. Così il responsabile Organizzazione del Partito Democratico Stefano Vaccari, nel corso di un'intervista a Radio Immagina.

“Sarà un grande lavoro di apertura, allargamento, coinvolgimento. Il nostro obiettivo è quello di costruire un soggetto democratico, che tenga insieme i nostri iscritti, i nostri circoli, il mondo dell'associazionismo, del civismo. Nei prossimi mesi - aggiunge Vaccari - discuteremo dell'idea di Paese che il Pd vuole mettere in campo nel 2023, sullo stato della nostra democrazia, e su come il Pd starà dentro questa trasformazione”.