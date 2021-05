Infortuni: Draghi, 'cordoglio per morte Luana e altre vittime'

12 maggio 2021 a

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Esprimo cordoglio mio e del governo per la morte della giovane Luana D'Orazio e degli altri ben 5 lavoratori deceduti sul lavoro solo in una settimana: non dobbiamo dimenticare, siamo vicini alle loro famiglie, intendiamo fare tutto il possibile". Così il premier Mario Draghi, nel corso del Question time alla Camera, raccogliendo un lunghissimo applauso dell'Aula rivolto alla giovane Luana e alle altre morti bianche.

"Vogliamo fare tutto il possibile per evitare il ripetersi di questi episodi, poniamo la massima attenzione ma dobbiamo fare di più sulla sicurezza sui luoghi di lavoro".