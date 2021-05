David: consensi social ad appello di Favino per il cinema nelle scuole

12 maggio 2021 a

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Plauso e consensi social per l'appello dell'attore Pierfrancesco che ieri, nel corso della cerimonia dei David di Donatello, ha auspicato che il cinema sia insegnato nelle scuole. Una proposta che ha incontrato anche l'appoggio di Piera Detassis, presidente e direttore artistico dell'Accademia del cinema italiano-Premi David di Donatello. L'attore, infatti, chiamato a consegnare uno dei premi, ha voluto lanciare la sua richiesta al mondo politico-istituzionale chiedendo che il cinema venga insegnato nelle scuole ma "non il pomeriggio". Intendendo così che sia insegnato durante l'orario effettivo come una vera materia di studio. La proposta dell'attore ha raccolto, già durante la diretta di Rai1, diversi commenti entusiasti sui social e, alla conclusione della serata, anche il sostegno della stessa Detassis nel suo discorso finale.