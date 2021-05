David 2021, Zalone a Pausini: "Scambio con Golden Globe?"

12 maggio 2021 a

(Adnkronos) - Dopo il premio al David di Donatello 2021, beffando Laura Pausini, Checco Zalone vince anche il Tapiro d'Oro. Domani sera, a Striscia la notizia su Canale 5, Valerio Staffelli a Bari incontra l'attore cui consegna il Tapiro d'oro per non essersi presentato a ritirare il David di Donatello vinto martedì sera. Premio ottenuto per la miglior canzone con 'Immigrato', brano del film 'Tolo Tolo'.

"Non sono andato perché non me l'aspettavo, forse credo poco in me stesso", dice Zalone. Il comico e attore pugliese ha battuto Pausini, in gara (ma senza vittoria come agli Oscar) con 'Io sì (seen)', canzone del film 'La vita davanti a sé'.

"Quindi il Tapiro dovremmo darlo a Laura… Anzi, se ci è rimasta male le propongo di scambiare il suo Golden Globe, a cui io aspiravo, con il mio David di Donatello", scherza l'attore.