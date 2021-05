Covid: Salini (Webuild), 'pandemia ha distrutto il lavoro, politica deve fare scelte'

12 maggio 2021 a

Milano, 12 mag. (Adnkronos) - "Questa pandemia ha messo tanta gente in condizioni critiche, ha distrutto il lavoro, in particolare il segmento del turismo che ha perso una parte importantissima del proprio business". Lo ha detto Pietro Salini, ceo di Webuild, intervenendo a 'Rigenerazione Italia', un dibattito organizzato da Coima.

"La vita di queste persone, il lavoro, il futuro -osserva Salini- sono temi molto difficili da risolvere tutti insieme. Servono risorse, ma bisogna fare delle scelte, perché le risorse non sono illimitate". In particolare, avverte, "la politica deve fare delle scelte, che sono certamente scelte complicate, ma io credo che non si possa non partire da quelle persone".