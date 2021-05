Covid Lombardia, oggi 1.198 contagi: news e dati 12 maggio

12 maggio 2021 a

(Adnkronos) - Sono 1.198 i nuovi contagi di coronavirus in Lombardia secondo i dati del bollettino di oggi, 12 maggio. Si registrano altri 36 decessi, che portano a 33.271 il totale dei decessi nella regione dall'inizio della pandemia di covid-19. Da ieri sono stati processati 50.658 tamponi. I pazienti in terapia intensiva sono 448, con 17 ingressi del giorno. I ricoverati in area non critica sono 2.441. Sale a 820.983 il totale dei casi in Lombardia, mentre sono 747.841 i dimessi/guariti.