Covid: Draghi, 'sospensione temporanea brevetti non dovrebbe frenare ricerca'

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Sblocco delle esportazioni, aumento della produzione, individuazione di nuovi siti" per la produzione "accanto ad una riflessione sulla liberalizzazione dei vaccini". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, rispondendo al Question time della Camera ad un'interrogazione del Movimento 5 stelle sulla disciplina dei brevetti dei vaccini.

"La posizione espressa dal Presidente Biden si chiarirà nei prossimi giorni -ha proseguito il premier- ma è evidente che nasce da una semplice considerazione: c'è uno sbilanciamento tra la posizione delle grandi case farmaceutiche che hanno ricevuto imponenti sovvenzioni governative e quella dei Paesi più poveri al mondo che o non hanno accesso o non hanno denaro per poter comprare i vaccini. L'indirizzo verso cui si muove questa dichiarazione degli Stati Uniti quindi va condiviso. C'è ovviamente un rischio che va evitato: che cioè la sospensione dei brevetti rappresenti un disincentivo alla ricerca e alla produzione dei vaccini. Una sospensione temporanea, circoscritta, ben definita non dovrebbe costituire un disincentivo".

"La questione -ha spiegato ancora Draghi- rimane più complessa che non la sola liberalizzazione dei vaccini, perchè non assicura la produzione dei vaccini, soprattutto quelli di nuovi generazione su cui noi facciamo massimo assegnamento, cioè quelli basati sulla tecnica mrna: è complessa, richiede tecnologia, specializzazione, organizzazione, non è facilmente replicabile anche disponendo del brevetto". (segue)