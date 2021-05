Covid: azzurre volley pronte per Tokyo, oggi il vaccino a Palazzo Scintille di Milano (2)

12 maggio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - "Stiamo dando un contributo importante al mondo sportivo -ha aggiunto la vice presidente Moratti- e siamo felici che il Coni abbia scelto Milano per vaccinare i propri atleti. Il modello dell'hub massivo è considerato vincente e ci ha permesso di superare i 4,3 milioni di dosi somministrate. Possiamo aumentare ancora e se dovessero arrivare più vaccini prima dell'estate, avremo garantito almeno una dose a tutti i lombardi".

"Stiamo dando una mano a tutti gli atleti che non erano ancora stati vaccinati -ha sottolineato Antonio Rossi, campione olimpico di canoa- perché non appartengono alle forze di polizia. Penso sia un contributo importante e necessario in vista delle Olimpiadi e quindi abbiamo accolto questi atleti in un centro che sta funzionando alla grande e che si sta rivelando un modello vincente".