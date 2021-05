Coni: Chimenti ritira candidatura a presidenza

12 maggio 2021 a

Roma, 12 mag. - (Adnkronos) - Franco Chimenti ritira la sua candidatura alla presidenza del Coni. Lo annuncia lo stesso presidente della Federgolf durante il Consiglio nazionale del Comitato olimpico andato in scena in un hotel del centro di Milano. Il Consiglio nazionale elettivo si svolgerà domani sempre nel capoluogo lombardo al circolo tennis Bonacossa. A sfidare il presidente in carica uscente Giovanni Malagò, restano Antonella Bellutti e Renato Di Rocco.