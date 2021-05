Arte: Marina Abramovic, Premio Principessa delle Asturie per la regina della Perfomance Art (2)

12 maggio 2021 a

(Adnkronos) - Considerata una delle grandi pioniere delle performance, Abramovic ha iniziato la sua carriera nei primi anni '70 con la serie "Ritmo", in cui mostrava già le chiavi del suo lavoro e l'uso del proprio corpo come parte della sua arte. Ha studiato all'Accademia di Belle Arti di Belgrado (1965-1970) e ha completato i suoi studi post-laurea presso l'Accademia di Belle Arti di Zagabria. Tra il 1973 e il 1975 ha insegnato all'Accademia di Belle Arti di Novi Sad.

Dopo essersi trasferito ad Amsterdam nel 1976, Abramovic ha incontrato l'artista tedesco Frank Uwe Laysiepen, nome d'arte Ulay, scomparso lo scorso anno e con il quale ha condiviso parte della sua carriera. L'obiettivo di quei 12 anni di collaborazione con l'artista, che è stato anche suo partner, è stato quello di annullare il senso di sé per plasmare un'entità artistica unica e individuale, capace di trascendere i limiti del pubblico e del privato. L'ultimo lavoro di coppia sia artistico che sentimentale di Ulay e Abramovic risale al 1988 quando camminarono lungo la Grande Muraglia cinese da estremità opposte per unirsi al centro e da lì separare i loro percorsi con una sola parola: "arrivederci".

Nel 1977, in una delle sue interpretazioni più note, "Imponderabilia", Abramovic fece passare lo spettatore tra due corpi nudi. Anche se, forse, il suo lavoro più famoso per il grande pubblico è stata la performance del 2010 al MoMa di New York, quando l'artista è rimasta seduta per 716 ore in silenzio di fronte ai diversi spettatori che la osservavano uno per uno e con i quali non poteva parlare o gesticolare.