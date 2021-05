Acea: Gola, 'realizzato hub vaccinale, sarà a disposizione regione Lazio

12 maggio 2021 a

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Abbiamo realizzato un hub vaccinale a Roma che abbiamo messo a disposizione della Regione Lazio e di tutta la popolazione. Nei prossimi giorni, probabilmente, riusciremo ad avere l'autorizzazione per cominciare a vaccinare. Poi quando si potrà lo utilizzeremo anche per vaccinare tutti i nostri dipendenti". Ad affermarlo è l'ad di Acea, Giuseppe Gola, nel corso della conference call in occasione della presentazione dei risultati del primo trimestre.