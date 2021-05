Terna: nel primo trimestre investimenti a 241,5 mln (+11%)**

12 maggio 2021 a

a

a

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Gli investimenti complessivi effettuati dal Gruppo Terna nel primo trimestre dell'anno sono pari a 241,5 milioni di euro, in crescita dell'11,0% rispetto ai 217,5 milioni di euro del corrispondente periodo del 2020. Tra i principali progetti del periodo si segnalano gli interventi per accrescere la capacità di scambio fra le diverse zone del mercato elettrico in Campania e in Sicilia, gli avanzamenti dei cantieri per l'interconnessione con la Francia e il proseguimento del piano di installazione dei compensatori sincroni in Sardegna e nel Centro-Sud Italia. Lo rende noto Terna dopo che il Cda ha esaminato e approvato i risultati al 31 marzo 2021.