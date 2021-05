Omofobia: Marcucci, 'in prima linea su ddl Zan ma si rispetti dissenso'**

12 maggio 2021 a

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "La mia storia parla per me, per aumentare i diritti, io sono sempre in prima fila. Le unioni civili, sono un po' anche merito del mio impegno parlamentare. Anche sul famoso disegno di legge Zan, sono in prima linea, come sempre". Lo scrive sui social il senatore Pd, Andrea Marcucci.

"Ieri alla riunione dei senatori del Pd con il segretario Letta, ho detto che sono pronto a votare il testo così com'è, anche con i suoi evidenti limiti. Anzi, sarei stato favorevole, ad andare in Aula subito. Una cosa ho chiesto ieri ai miei colleghi - continua- ed oggi chiedo a voi: il dissenso va rispettato, coloro che hanno dubbi sul disegno di legge non vanno demonizzati. Il confronto di idee ed il rispetto di posizioni diverse su questioni etiche è il dna del Pd”.