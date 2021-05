Incidenti: Arezzo, mini van precipita in un dirupo, gravi 6 operai**

12 maggio 2021 a

Arezzo, 12 mag. - (Adnkronos) - Incidente stradale in provincia di Arezzo: questa mattina alle ore 7.45 nei pressi della località Rofelle nel comune di Badia Tedalda un mini van con sei persone a bordo è uscito di strada precipitando in un dirupo. Sul posto sono intervenuti i mezzi dell'emergenza sanitaria, i vigili del fuoco e l'elisoccorso Pegaso.

E' stato estratto il prima ferito ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale San Donato di Arezzo. Gli interventi sono in collaborazione tra i vigili del fuoco e il personale sanitario che è salito sull'elicottero Drago dei pompieri per raggiungere i feriti. Sul posto sono presenti quattro ambulanze, di cui una proveniente dall'Emilia Romagna, e due elicotteri (Drago e Pegaso). Alcuni dei feriti hanno riportato traumi gravi.

I feriti sono lavoratori di una ditta che sta realizzando un metanodotto tra Toscana ed Emilia Romagna.