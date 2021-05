12 maggio 2021 a

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "La nomina di Elisabetta Belloni alla guida del Dis è un'ottima scelta per le Istituzioni italiane. E il fatto che si commissari Anpal, rimandando in Mississippi il padre del reddito di cittadinanza e dei navigator è un'ottima notizia. Due passi in avanti #Discontinuità #Draghi". Lo scrive su twitter Matteo Renzi.