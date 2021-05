Unioni civili: Nobili (Iv), 'stagione diritti merito governo Renzi'

11 maggio 2021 a

Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "La stagione dei diritti in Italia ha coinciso col Governo Renzi. È grazie a quella indimenticabile stagione riformista che 5 anni fa, l'11 maggio 2016, le unioni civili sono diventate realtà in Italia. Grazie al coraggio di Matteo Renzi e di Maria Elena Boschi". Lo scrive su Facebook Luciano Nobili, deputato e componente della cabina nazionale di regia di Italia viva.

"Ogni tanto il mio fraterno amico Ivan Scalfarotto -continua- mi ricorda: 'Ci voleva un boy scout di Rignano per dare a me e a Federico i diritti che aspettavamo da anni'. E ha perfettamente ragione. Io me le ricordo quelle settimane, le difficoltà, lo scontro anche con persone a me molto care e con un pezzo del Paese che si oppose con grande forza a diritti che non volevano togliere nulla a nessuno, nel rispetto di tutti. Credo che con qualche anno di distanza e col necessario distacco, su questi temi, diventati realtà grazie al coraggio di chi non si è fatto fermare, si possa costruire una nuova concordia e condivisione. In ogni caso c'è l'orgoglio di aver dimostrato che non si governa per conquistare voti, per perpetuarsi al potere. Si governa per cambiare le cose".