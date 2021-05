Tv: da Disney+ 'Embrace Yourself', la featurette per la prima stagione di Launchpad

11 maggio 2021 a

Roma, 11 mag. (Adnkronos) - Disney+ ha diffuso 'Embrace Yourself', la featurette per la prima stagione di Launchpad, una collezione di corti live-action targati Disney e realizzati da una nuova generazione di storyteller. L'obiettivo di 'Launchpad' è quello di diversificare le storie che vengono raccontate e dare visibilità a coloro che storicamente non hanno mai avuto spazio. Ispirati al viaggio della vita, questi primi sei cortometraggi per Disney+ sono basati sul tema della Scoperta: 'Discover'. Tutti i sei corti saranno disponibili in streaming su Disney+ a partire dal 28 maggio.

I cortometraggi della prima stagione di 'Launchpad' di Disney sono: 'Il mio Eid in America', scritto e diretto da Aqsa Altaf; 'La cena è servita', diretto da Hao Zheng, scritto da G. Wilson & Hao Zheng; 'Vita da vampiri', scritto e diretto da Ann Marie Pace; 'Siamo tigri', scritto e diretto da Stefanie Abel Horowitz; “L'ultimo Chupacabra”, scritto e diretto da Jessica Mendez Siqueiros; 'Principe(ssa)', scritto e diretto da Moxie Peng.