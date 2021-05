PENNY Market: continua l'abbraccio verso le imprese italiane

11 maggio 2021 a

(Cernusco sul Naviglio – 11 maggio 2021) - Cernusco sul Naviglio – 11 maggio 2021 - Nata nel 2020 come risposta alla difficile situazione legata alla pandemia e alle sue conseguenze economiche, l'operazione “Abbracciamo l'impresa italiana” è stata la risposta concreta di PENNY Market verso il paese; il “modo PENNY” per contribuire alla ripresa economica proprio di quei piccoli produttori del territorio che hanno fatto l'eccellenza agroalimentare dell'Italia.

“Abbracciamo l'impresa italiana”, puntando soprattutto a far ripartire il mondo produttivo agroalimentare italiano, dalle Alpi alla Sicilia si è tradotta da subito nell'aumento dell'offerta dei prodotti locali italiani e quindi nella valorizzazione delle produzioni enogastronomiche che prima dell'“abbraccio di PENNY” spesso non trovano posto sugli scaffali del segmento del largo consumo.

Grazie all'iniziativa sono stati centinaia i produttori che sono riusciti a ripartire, con il supporto di PENNY, proprio grazie all'accesso privilegiato nei quasi 400 punti vendita in tutta Italia.

Nella sua versione “2.0”, la campagna “Abbracciamo l'impresa Italiana” di PENNY Market punta a dare ancor maggiore concretezza al suo impegno sostenendo ulteriormente le piccole e medie imprese attraverso i suoi prodotti a marchio ed allargando il suo abbraccio verso tutte le primarie associazioni di volontariato impegnate nel sociale, partendo dai partner storici. Con Banco Alimentare Onlus aumentano e si distribuiscono in modo capillare sul territorio tutte le attività che hanno l'obbiettivo di combattere lo spreco alimentare; con Mission Bambini, PENNY abbraccerà i ragazzi 18-25 anni in difficoltà, offrendo loro un percorso di formazione e avviamento al lavoro; con Fondazione Progetto Arca, PENNY è già sulle strade di Milano per garantire ogni giorno, grazie all'aiuto dei volontari dell'associazione, un pasto alle famiglie indigenti.

Si apre così una nuova narrazione, che avrà al centro il valore delle piccole imprese italiane e come protagonisti i piccoli produttori che firmano le principali private label dell'insegna quali Natura è, Vicino, Cuor di Terra, My BIO, Free etc. PENNY Market li raggiunge nei loro luoghi di lavoro, fino alle loro terre e ai luoghi di produzione, per raccogliere la testimonianza di anni di tradizioni, passioni e segreti di famiglie che hanno dedicato la loro vita a questi prodotti e all'eccellenza enogastronomica dell'Italia.

La comunicazione a supporto riguarderà tutti i principali touchpoint dell'insegna: quelli più classici come il volantino, la stampa, il punto vendita, fino ai canali social e al sito web; come per lo scorso anno, non mancheranno importanti ed emozionanti testimonianze dei protagonisti di questo incredibile viaggio fatto di responsabilità e passione.

“Crediamo nelle cose concrete, nel valore aggiunto; crediamo nell'agire in prima persona, in modo responsabile e coinvolto – afferma Nicola Pierdomenico, CEO PENNY Market Italia – Lo scorso anno abbiamo supportato la sopravvivenza di tante realtà produttive del nostro meraviglioso paese che senza un'opportunità che non si limitasse al contributo economico non avrebbero molto probabilmente resistito alle difficoltà economiche esito di questi lunghi mesi difficili. La valorizzazione delle realtà produttive del territorio è da sempre al centro della nostra offerta al consumatore, basti pensare al fatto che l'indice di territorialità raggiunge il 70%. In una prima fase abbiamo voluto affiancare e sostenere con azioni concrete la filiera produttiva delle piccole e medie imprese, che comprende anche le realtà artigianali e familiari. In questo secondo anno vogliamo ulteriormente dimostrare questo impegno attraverso il sostegno ai produttori dei nostri prodotti a marchio oltre che “abbracciare” e sostenere in modo proattivo e presente anche le associazioni che, proprio come PENNY, vivono il valore della responsabilità sociale verso le persone e l'ambiente.”

