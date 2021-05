Pallavolo: domani azzurre si vaccinano nell'hub di Milano, presenti Malagò e Mornati

11 maggio 2021 a

a

a

Milano, 11 mag. - (Adnkronos) - Il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, accompagnerà domani, 12 maggio, alle ore 14, la Nazionale Femminile di Pallavolo nell'hub vaccinale di Palazzo delle Scintille a Milano.

La Nazionale azzurra, guidata dal tecnico Davide Mazzanti, si trasferirà dal ritiro di Cavalese per sottoporsi alla prima dose della vaccinazione in vista dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Con Malagò ci saranno anche il Presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Giuseppe Manfredi, il Presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana, Maurizio Casasco e il Segretario Generale del Coni, Carlo Mornati.

Ad accoglierli ci saranno Guido Bertolaso, consulente della Regione Lombardia per l'emergenza Covid-19, e Alberto Zoli, Direttore Generale Areu. Al termine Malagò, Manfredi e Casasco parteciperanno al Consiglio Nazionale del Coni, in programma a Milano, con inizio alle ore 16, e che precederà quello elettivo, in calendario il giorno successivo, giovedì 13 maggio alle ore 10, al Circolo Tennis Milano Alberto Bonacossa