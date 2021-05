Omofobia: Rossomando, 'rischio ok per voti segreti? Pd unito su approvazione'

11 maggio 2021 a

Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "La discussione è stata molto ricca. I temi sollevati non si chiudono con l'approvazione di questa legge. La società cambia e dobbiamo attrezzarsi. È una discussione che dovremo fare e siamo l'unico partito che la fa. Poi siamo convinti che il Pd avrà una posizione unita che ha come obiettivo prioritario l'approvazione di questa legge. Dobbiamo fare di tutto per portarlo a casa". Lo dice la senatrice Pd Anna Rossomando al termine dell'assemblea del gruppo sul ddl Zan con Enrico Letta.

L'ok è a rischio per i voti segreti? "Per questo è importante l'unità del partito. Dobbiamo distinguere il dibattito sui temi, poi la politica deve arrivare a un punto. Non è un seminario", aggiunge.