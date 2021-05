11 maggio 2021 a

Roma, 11 mag. (Adnkronos) - “La questione delle discriminazioni, tanto più quando sfociano in violenza, va assolutamente affrontata. Per questo abbiamo presentato un ddl di buon senso su cui chiediamo un confronto con tutti. Lo Zan va superato, perché una cattiva legge non è comunque mai una soluzione, come sostiene anche parte del Pd”. Lo scrive su Twitter Licia Ronzulli, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato.