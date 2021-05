Mottura (Atac): 'Con e-L.Ov oltre 300 titoli a disposizione passeggeri'

11 maggio 2021 a

Roma, 11 mag (Adnkronos) - “Oggi presentiamo il progetto “+Viaggi +Leggi” che Atac ha sviluppato nell'ambito dell'iniziativa “e-L.OV. Leggere Ovunque” di Roma Capitale. Gli utenti del trasporto pubblico avranno a disposizione 18mila QRCode, dislocati lungo la nostra rete, per scaricare gratuitamente con i propri smartphone o tablet 300 titoli di libri di vario genere”. Lo ha dichiarato Giovanni Mottura, Amministratore Unico di Atac, in occasione della presentazione dell'iniziativa.

“Sono stati predisposti dei punti con accessibilità diretta presso più di 200 pensiline, in 8 treni della metro A e B e nelle apposite bacheche della metro C. A Termini inoltre è stata creata una sala della biblioteca virtuale con decine di titoli. Anche gli utenti stranieri potranno usufruire del servizio scaricando testi in lingue straniere. Alcuni libri sono volutamente brevi ed i passeggeri troveranno un orologio a fianco al QRCode che indica la durata della lettura che li accompagnerà durante il tragitto. Atac, come azienda a vocazione pubblica, ha voluto mettere a disposizione dei giovani e non solo una cultura che si sviluppa nel viaggio. Quello della cultura e del viaggio è un binomio perfetto” ha concluso Mottura.