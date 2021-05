Milano: Sala, 'questione ambientale è universale, da Kerry richiamo all'attenzione'

11 maggio 2021 a

Milano, 11 mag.(Adnkronos) - "Ieri ho auto un incontro, insieme ad altri sindaci, promosso dal sindaco di Los Angeles e da me, con John Kerry, l'ex Segretario di Stato e attualmente 'Inviato speciale per il clima' del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Alla fine quello che lui ci ha detto è che la questione ambientale è universale, richiama attenzione ovunque e interessa moltissimo le nuove generazioni, ma soprattutto ci ha richiamato al nostro dovere". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, intervenendo alla presentazione, in corso alla Triennale di Milano, del progetto vincitore di Reinventing Cities, per la rigenerazione di Piazzale Loreto.

"Kerry -aggiunge Sala- ci ha detto: 'Guardate, sembra paradossale, ma la trasformazione dell'ambiente partirà dalle città". E dunque "o le città riescono a interpretare e a far sì che ogni loro decisione tenga conto della necessità di migliorare l'ambiente o è una battaglia persa". E "non solo perché il 50% dei cittadini del mondo vive in città ma perché, come in tutte le altre grandi città, se Milano riuscirà a fare delle cose, automaticamente gran parte delle città italiane tenderanno ad imitarla".