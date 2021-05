Milano: importano 256 chili di hashish in mangime per animali, coppia arrestata (2)

11 maggio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Le indagini, condotte anche con l'ausilio delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e l'analisi della documentazione delle spedizioni e dei relativi pagamenti, oltre che dall'esame del traffico delle utenze telefoniche in uso agli indagati, hanno consentito di ricostruire che tra il novembre e il dicembre 2020, in quattro occasioni (tra cui il sequestro del 18 dicembre 2020), i due coniugi, tramite aziende cessate o inesistenti con sede in provincia di Avellino, avevano commissionato alla società di Vignate il recupero da un'omologa azienda di Malaga di ulteriori bancali diretti ad una società maltese, contenenti verosimilmente il medesimo quantitativo di sostanza stupefacente, celato da materiale organico di scarto (mangime o fibre di cocco).

Le quattro spedizioni erano state commissionate dai due coniugi i quali, grazie al materiale contributo del 36enne, gravato da precedenti penali per stupefacenti, in tutte le occasioni, mediante noleggio di autovetture, avevano ritirato personalmente uno dei bancali trasportati. In occasione del sequestro del 18 dicembre, le analisi di laboratorio hanno evidenziato l'alto principio attivo dell'ingente stupefacente sequestrato, dal quale era possibile ricavare 1,5 milioni di singole dosi per un valore complessivo di un milione di euro circa.

Al termine delle operazioni, i due coniugi sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive dimore di Montoro, nell'avellinese, mentre il 36enne, destinatario dell'obbligo di dimora, risulta al momento irreperibile. Sono in corso accertamenti finalizzati a ricostruire il flusso di destinazione dei carichi di droga, tenuto conto che l'azienda di destinazione con sede a Malta è inesistente.