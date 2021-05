Maxx Mereghetti lancia il MAXXToken: il Token innovativo per i suoi studenti trader

11 maggio 2021 a

a

a

(Milano, 11 Maggio 2021) - Milano, 11 Maggio 2021 - Maxx Mereghetti, non ha bisogno di grandi presentazioni, almeno per gli appassionati di trading online. Parliamo infatti di un personaggio noto, considerato da molti un vero e proprio guru dei mercati finanziari, che opera nel settore dal 1997 ma non solo. Da diverso tempo ormai Maxx ha avvitato attività di formazione, configurandosi come l'unico in Europa che insegna agli aspiranti trader a diventare dei professionisti, assegnando, ai migliori, un capitale per operare a partire da 50.000 euro. Maxx Mereghetti ha inoltre creato la community di trading online su Forex e le Cryptovalute più profittevole d'Europa, conosciuta come CODICE MAXX e continua dunque a sviluppare nuove idee, dimostrandosi “affamato” di successo.

Di recente, proprio il guru del trading online ha lanciato il MAXXTOKEN: un token creato proprio da lui e rivolto a tutti coloro che hanno seguito i suoi corsi. Scopriamo di cosa si tratta e perché si può considerare una soluzione innovativa in grado di andare oltre i limiti classici del mondo della formazione e dell'educazione finanziaria.

MAXXTOKEN: il programma di reward numero 1 al mondo nel settore della formazione e dei servizi finanziari

Come lo stesso Mereghetti ha precisato, il suo nuovo token è il primo e più grande programma di reward e loyalty al mondo se consideriamo il settore della formazione sul trading online.

Il programma e' nato ufficialmente il 2 Marzo 2021 come si evince da etherscan

Si tratta dunque di un qualcosa di inedito, che il guru dei mercati finanziari ha scelto di lanciare per premiare i propri clienti. Il MAXX Token infatti è disponibile in quantità limitate e solo per gli studenti che avranno la possibilita' di riceverlo gratuitamente in Airdrop.

Parlare di vera e propria criptovaluta non sarebbe infatti corretto e tra poco vedremo nel dettaglio cosa rende il MAXX Token differente da Bitcoin e simili. Quello che è importante precisare adesso è che Maxx Mereghetti ha lanciato ufficialmente questo suo nuovo token e che conviene affrettarsi. Lo si può richiedere nel portale ufficiale

I benefici del MAXX Token: come usarlo?

Coloro che faranno richiesta dei Token e li riceveranno gratuitamente, potranno approfittare di numerosi benefici. Grazie infatti a questo Token sarà possibile accedere a programmi speciali, ottenere sconti riservati, acquistare direttamente i prodotti dell'azienda di formazione di Maxx Mereghetti. Non solo: una volta distribuito il token, sarà possibile scambiarlo sul mercato proprio come tutte le altre criptovalute.

MAXX Token: differenze con una criptovaluta

Il nuovo token lanciato da Maxx ha diverse caratteristiche che lo rendono diverso dalle criptovalute.

Innanzitutto, non essendo un token e non una criptovaluta si appoggia necessariamente ad una blockchain.

La scelta della blockchain fatta da Mereghetti e dal suo tema tecnico e' ricaduta infatti sulla blockchain di Ethereum che ha introdotto lo standard ERC-20 per la creazione di token con smart contract. Si tratta dunque di un programma innovativo, unico e primo nel suo settore che ci impegniamo a seguire in futuro per dare notizia dei nuovi sviluppi.

Per maggiori informazioni

Sito web: