Lombardia: stanziati 3 mln a garanzia perdite Rsa

Milano, 11 mag. (Adnkronos) - Via libera a maggioranza in consiglio regionale della Lombardia alla legge di ratifica di alcune variazioni di bilancio adottate dalla giunta regionale in via d'urgenza. In particolare, viene introdotta una garanzia pari a un massimo di 3 milioni di euro finalizzata a sostenere le Rsa lombarde a fronte delle perdite sostenute in questi mesi di pandemia. L'iniziativa, adottata e messa in capo a Finlombarda - con un plafond di 30 milioni di euro - prevede di finanziare le Rsa no-profit lombarde con l'erogazione di mutui ipotecari, così da sopperire al bisogno di liquidità generato dalla riduzione degli incassi derivante principalmente dai mancati introiti delle rette.

Il provvedimento, illustrato dal relatore Paolo Franco (Gruppo Misto), è composto da tre articoli. "Bene aiutare le Rsa - ha commentato il consigliere M5S Marco Fumagalli - ma questi enti devono garantire la trasparenza imposta dalla legge. Un principio che il nostro Gruppo, ha ribadito più volte, chiedendo che i bilanci siano sempre depositati. Un obbligo troppo spesso evaso da troppe realtà. Noi vogliamo che i finanziamenti siano erogati solo a chi rispetta pienamente la legge. In queste condizioni, pur concordando con alcuni articoli di questa legge, il nostro voto non è potuto che essere contrario”.

Di diverso avviso il presidente della Commissione Bilancio, Giulio Gallera, nella sua dichiarazione di voto a favore per il Gruppo di Forza Italia: “Sulle Rsa - ha detto - continua un'azione di grande attenzione, anche attraverso un anticipo sulla liquidità attraverso un modello particolarmente virtuoso grazie all'accordo con Finlombarda”. A favore anche la Lega, che con il consigliere Marco Colombo, ha ribadito: “Benissimo la misura, la Lombardia interviene in un settore delicato e strategico del momento dando ossigeno e aiuto alle Rsa”. Astenuti i Dem. Il capogruppo Fabio Pizzul, ha spiegato che questa "è una legge pronto soccorso, cerca d'intervenire recuperando su ritardi, mancanza e certe sbavature. Manca un disegno più organico e attento”.