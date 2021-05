Lombardia: da tagli a vitalizi e costi politica 5 milioni alle scuole

11 maggio 2021 a

Milano, 11 mag. (Adnkronos) - L'avanzo di amministrazione del consiglio regionale della Lombardia relativo all'anno 2020 e pari a oltre 5 milioni di euro, frutto in larga misura dei risparmi dovuti alla riduzione dei vitalizi, sarà devoluto alle scuole primarie dei Comuni con meno di 5mila abitanti e agli istituti di formazione professionale accreditati. Lo ha stabilito oggi all'unanimità il consiglio regionale su indicazione dell'Ufficio di Presidenza. Una quota di 100mila euro sarà destinata al corpo dei vigili del fuoco della Lombardia per l'acquisto di attrezzature e materiale didattico finalizzato alla formazione dei vigili del fuoco volontari.

“Gli alunni delle scuole dei piccoli Comuni lombardi e gli studenti degli istituti professionali sono stati senza dubbio tra quelli maggiormente penalizzati dalla pandemia, causa anche una disponibilità di strumentazione tecnologica non sempre adeguata", ha sottolineato il presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi (Forza Italia). Complessivamente sono 110 gli istituti professionali e 803 le scuole primarie che in Lombardia beneficeranno di un contributo di 5.636 euro ciascuna.

La parte delle risorse derivanti dai tagli ai costi della politica e dalle somme risparmiate tra il 2014 e il 2019 con il taglio dei vitalizi degli ex Consiglieri regionali ammonta a 3milioni e 206mila euro. “I costi della politica diventano lavagne interattive multimediali, computer e strumentazione tecnologica per le scuole dei piccoli Comuni lombardi", ha sottolineato la Vice Presidente del Consiglio regionale Francesca Brianza (Lega), relatrice del provvedimento in Aula.