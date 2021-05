Lombardia: da Regione Lombardia 723mila euro per riserve naturali

11 maggio 2021 a

Milano, 11 mag. (Adnkronos) - La Regione Lombardia ha stanziato 723mila euro per gli enti gestori delle riserve naturali del territorio lombardo con l'obiettivo di contribuire alla tutela dell'ambiente e della biodiversità, alla salvaguardia delle risorse naturali disponibili, al mantenimento di strutture e infrastrutture presenti e al recupero di aree degradate. "Liquidiamo immediatamente il 50 per cento per finanziare l'inizio dei lavori entro il 2021", ha detto l'assessore regionale lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi. "Valorizzare queste realtà - ha detto l'assessore - significa offrire ai cittadini maggiori possibilità di fruire nel modo adeguato di luoghi straordinari. Nel periodo post Covid i flussi turistici saranno diversi e le riserve naturali potranno essere sempre più attrattive".

I fondi finanzieranno 36 progetti di manutenzione straordinaria e riqualificazione del patrimonio naturale, il ripristino di aree degradate, la manutenzione delle sedi o centri visita per il rafforzamento delle infrastrutture.

"Con questi fondi straordinari - ha concluso Rolfi - finanziamo, con un contributo che arriva fino al 100%, interventi di rinaturalizzazione, di conservazione della biodiversità e di sistemazione idraulico-forestale. Le riserve naturali sono luoghi dove vivono specie rilevanti che intendiamo salvaguardare per la biodiversità, anche garantendo agli enti gestori gli strumenti e le risorse per svolgere al meglio il proprio lavoro".