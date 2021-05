Lombardia: Consiglio Regione approva legge di Semplificazione 2021

11 maggio 2021 a

Milano, 11 mag. (Adnkronos) - Via libera del Consiglio regionale della Lombardia alla legge di Semplificazione 2021, con relatore Francesco Ghiroldi (Lega), che introduce una serie di interventi di modifica delle leggi in vigore negli ambiti istituzionale, economico e territoriale. Si tratta di 20 articoli che eliminano carichi burocratici o norme superate da nuove disposizioni, permettendo agli enti locali e alla Regione di abbattere laddove è possibile i tempi di attuazione di provvedimenti di natura urgente.

In particolare vengono introdotte regole che favoriscono l'istituzione di nuovi Comuni o il mutamento delle circoscrizioni comunali e nuove disposizioni riferite a strutture di montagna come bivacchi, rifugi alpini e impianti di risalita. Altre norme riguardano il pronto intervento a difesa dei boschi, il piano faunistico venatorio, la realizzazione del sistema informativo sui beni confiscati alla criminalità organizzata e una serie di semplificazione di alcuni profili dell'attuale procedura per l'assegnazione delle unità abitative pubbliche. Altre misure sono relative a professioni come il direttore delle agenzie di viaggio e gli autotrasportatori. Un ulteriore “pacchetto” interviene sulla regolamentazione degli accordi tra Comuni e sui piani di coordinamento dei parchi regionali e sulle aree protette.

L'atto votato stamattina, ha commentato Ghiroldi, “è foriero di quella rinascita che auspichiamo per tutti noi cittadini lombardi. Il documento porta i caratteri della semplicità e di semplificazione e mira a cambiare i meccanismi spesso farraginosi tipici della burocrazia. La Legge di semplificazione di quest'anno punta decisa al taglio degli iter burocratici vigenti, con l'obiettivo chiaro di andare ad aiutare le istituzioni del territorio e le imprese”. Anche per la consigliera Claudia Carzeri (Forza Italia), rappresenta “un'accelerazione per i progetti e opere d'intervento infrastrutturale, una pagina importante perché rappresenta per la nostra Regione, che spicca per importanza e dinamicità, un intervento legislativo atteso”.