Lombardia: Consiglio Regione approva legge di Semplificazione 2021 (2)

(Adnkronos) - Voto di astensione per il gruppo Pd. Il presidente dei consiglieri Pd Fabio Pizzul, ha osservato che “nella legge ci sono tentativi che evidenziano una volontà di procedere a varare norme più semplificate, ma manca una visione e un progetto di semplificazione globale”. Il consigliere Marco Fumagalli ha invece spiegato il voto negativo del Movimento 5 Stelle “perché il problema non è la normativa che viene approvata, ma l'organizzazione di questa Regione che vanifica ogni ipotesi di semplificazione”.

Nel corso della discussione sono state approvati alcuni ordini del giorno tra cui l'estensione delle agevolazioni previste per i ticket sanitari a tutto il 2021 (primo firmatario Mauro Piazza, Forza Italia), l'intervento per evitare i disagi cui vanno incontro le persone che hanno dati anagrafici tali da generare lo stesso codice fiscale (omocodia) , e che potrebbero trovare difficoltà nelle prenotazione dei vaccini (Pd, primo firmatario Fabio Pizzul), l'attivazione di un confronto con Comuni capofila e sindacato inquilini per avviare azioni di coordinamento per affrontare e prevenire, affrontare e risolvere le situazioni di criticità abitativa (M5S, primo firmatario Nicola Di Marco). Via libera anche a un altro ordine del M5S (primo firmatario Marco Fumagalli) che chiede un piano di potenziamento della Direzione generale Welfare con l'obiettivo di adempiere alle prescrizioni dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

Fra gli emendamenti approvati, anche quello presentato dalpresidente del Consiglio Alessandro Fermi (Forza Italia) e firmato dalla vicepresidente Francesca Brianza (Lega) e dal consigliere segretario Giovanni Malanchini (Lega), che attribuisce le funzioni del Difensore regionale, nelle more delle procedure per l'elezione del successore, al Garante per l'infanzia e l'adolescenza Riccardo Bettiga. L'emendamento, che garantisce la piena funzionalità dell'organo di garanzia, è stato presentato in seguito alla recente sentenza del Consiglio di Stato, che ha annullato l'elezione del Difensore regionale in carica.