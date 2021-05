HPD LENDSCAPE rafforza l'impegno nei confronti del mercato italiano diventando membro ufficiale di Assifact, l'Associazione italiana per il factoring

11 maggio 2021 a

LONDRA, 11 maggio 2021 /PRNewswire/ -- HPD Lendscape, una delle principali compagnie di software internazionali specializzata in piattaforme di prestito, ha annunciato oggi di essere diventata membro ufficiale di Assifact, l'Associazione italiana per il factoring. L'annuncio arriva proprio nel momento in cui la HPD Lendscape sta concentrando i suoi sforzi nei mercati dell'Europa meridionale essendo oltretutto diventata recentemente membro ufficiale dell'Associazione spagnola di factoring.

Assifact è un'organizzazione non politica e non-profit fondata nel 1988 con l'obiettivo di aggregare gli operatori del factoring e facilitarne il loro sviluppo nel mercato. Attualmente l'associazione rappresenta 34 società di factoring, banche e intermediari finanziari e 12 società di servizi e aziende professionali.

L'adesione ad Assifact avvicina quindi la HPD Lendscape alle banche e alle istituzioni finanziarie italiane, offrendo una qualità di servizi maggiore e rendendo a sua volta più facile e veloce, per le PMI colpite negativamente dalla pandemia, l'accesso ai finanziamenti di cui hanno disperatamente bisogno. Il factoring, insieme al sostegno bancario e alle varie iniziative governative, è infatti uno dei principali canali di liquidità adesso utilizzato dalle PMI italiane. Il fatturato complessivo del factoring realizzato dai membri di Assifact nel 2020 è stato di 228 miliardi di euro, pari a circa il 13% del PIL.

Assifact assicura il monitoraggio dei principali cambiamenti normativi e di mercato, fornendo supporto agli associati. L'associazione conduce ricerche di settore, sviluppa linee guida e offre corsi di formazione. Assifact è inoltre membro della Federazione UE per il settore del factoring e della finanza commerciale ed ha rapporti diretti con la BCE, l'ABE e altri organismi internazionali.

Claudia Perri, Responsabile commerciale regionale SEMEA di HPD Lendscape, ha affermato: "Siamo entusiasti di questa stretta collaborazione con Assifact e di contribuire all'accelerazione della trasformazione digitale del factoring e del confirming in Italia. Siamo lieti di poter aiutare gli enti finanziari locali a offrire servizi più diversificati incentrati sul cliente."

Kevin Day, CEO di HPD LendScape, ha dichiarato: "Siamo lieti di essere stati accettati come membro di Assifact. Questa adesione ci consentirà di offrire un sostegno migliore al mercato italiano e di contribuire con la nostra competenza internazionale al settore. Sono sicuro che con l'aiuto delle nostre "best practices" riusciremo ad aiutare e migliorare la maniera in cui banche e finanziarie italiane del settore finanziano le PMI."

Fausto Galmarini, Presidente di Assifact, ha dichiarato: "Assifact è lieta che HPD sia adesso tra i membri sostenitori dell'associazione e spera in una futura collaborazione nel migliore interesse del settore del factoring italiano".