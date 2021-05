Cinema: Mattarella, 'costruire il domani con arte e creatività per continuare a sognare'

11 maggio 2021 a

Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "I David di oggi guardano al futuro. L'arte, la creatività, la cultura non possono fare a meno di respirare la volontà di costruire il domani. Il pubblico si riconosce nelle storie del cinema. E vuole continuare a sognare, a pensare, a emozionarsi, ad appassionarsi. Il cinema è una rete di connessione che ci fa sentire partecipi della comunità, del suo vissuto e delle sue speranze per il futuro". Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per la presentazione dei candidati ai Premi "David di Donatello" per l'anno 2021.

"Un capitolo significativo del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza -ha ricordato il Capo dello Stato- è dedicato allo sviluppo dell'industria cinematografica. Mi auguro che trovi attuazione nel confronto e nell'impegno convergente di tutti i protagonisti del mondo del cinema e dell'audiovisivo, come già è avvenuto quando fu varata la nuova legge sul cinema. Istituzioni, operatori, aziende del settore unite nell'obiettivo di rafforzare le produzioni nazionali. Di migliorarne la qualità. Di conseguire una migliore efficienza e competitività dell'intero sistema".

"Il progetto di potenziare Cinecittà –e con essa il Centro sperimentale di cinematografia– può diventare elemento propulsivo della ripartenza. Attrarre a Cinecittà produzioni nazionali, europee, internazionali, aumentare il potenziale degli studi e anche la loro strumentazione digitale, è un investimento -ha concluso Mattarella- che può restituire molto al Paese, in termini di cultura, di lavoro di qualità, di prestigio nel mondo".