Canoa: velocità, azzurri a Szeged per le qualificazioni olimpiche

11 maggio 2021

Szeged, 11 mag. - (Adnkronos) - Da mercoledì a domenica il bacino artificiale di Szeged, in Ungheria, ospiterà le qualificazioni europee per i Giochi Olimpici di Tokyo della canoa velocità e la prima tappa di coppa del mondo.

Il corposo programma di gara prevede le prime due giornate dedicate proprio all'assegnazione delle carte olimpiche. Mercoledì 12 maggio si parte con le batterie e le semifinali delle discipline singole e in barca doppia. Al femminile i pass a cinque cerchi ancora in gioco sono nelle specialità del K1 e C1 200 metri, K1 e K2 500, C2 500. Tra gli uomini invece la battaglia sarà nelle discipline del C1 e C1 1000, K1 200, C1 e K2 1000. Giovedì 13 spazio alle finali, si qualificheranno per Tokyo le prime due barche classificate, fatta eccezione per il C1 1000 maschile e il C1 200 femminile che avranno invece un solo posto a disposizione.

Ai Mondiali di Szeged del 2019 l'Italia ha già qualificato due imbarcazioni: il K1 200 con Manfredi Rizza (Aeronautica Militare) e il K2 1000 con Samuele Burgo e Luca Beccaro (Fiamme Gialle). Domani invece andranno a caccia dei pass mancanti Andrea Schera (Fiamme Gialle) nel K1 1000 metri, Carlo Tacchini (Fiamme Oro) nel C1 1000, Sergiu e Nicolae Craciun (Fiamme Oro) nel C2 1000. Le speranze a cinque cerchi della squadra femminile sono affidate invece a Francesca Genzo (Fiamme Azzurre) nel K1 200, Agata Fantini (Marina Militare) nel K1 500, Mathilde Rosa (Cus Pavia) e Irene Bellan (Fiamme Oro) nel K2 500.