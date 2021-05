11 maggio 2021 a

a

a

Manchester, 11 mag. (Adnkronos) - Il Manchester City è campione d'Inghilterra per la settima volta nella sua storia. La squadra di Pep Guardiola vince il titolo senza giocare, grazie alla sconfitta casalinga dei cugini del Manchester United, che hanno ceduto in casa contro il Leicester per 1-2. A tre giornate dalla fine della Premier sono dieci i punti di distacco, ormai incolmabili.