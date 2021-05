Calcio: Pirlo, 'non ho paura, penso solo al bene della Juventus'

11 maggio 2021 a

Torino, 11 mag. - (Adnkronos) - "Io non ho paura penso solo al bene della Juventus che è più importante di tutto e poi i risultati diranno se sarò ancora l'allenatore". Lo dice l'allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, in merito ad un suo possibile esonero. "La Juventus viene prima di tutto e io cercherò di fare il meglio per questa società finché sarò qua", aggiunge Pirlo in conferenza stampa alla vigilia del match con il Sassuolo.