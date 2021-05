Calcio: Pirlo, 'CR7 da valutare, spero di averlo a disposizione'

11 maggio 2021 a

Torino, 11 mag. - (Adnkronos) - CR7 fuori con il Sassuolo? "Non abbiamo ancora parlato di questo, quest'anno ha giocato tante partite e le ha fatte bene. Vedremo come sta oggi e decideremo il da farsi, domani per noi è una partita importante e spero di avere tutti a disposizione". Lo dice il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Sassuolo, in merito alla possibile assenza del fuoriclasse portoghese.