Bergamo: sorpreso con 92 grammi di hashish, arrestato

Milano, 11 mag. (Adnkronos) - Un uomo di 41 anni, cittadino marocchino, è stato arrestato dai carabinieri a Verdellino, in provincia di Bergamo, per possesso e spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, pregiudicato e senza fissa dimora, è stato sorpreso dai militari con addosso 17 confezioni in cellophane contenenti hashish per un peso complessivo di 92 grammi e mezzo grammo di cocaina. Il 41enne era in possesso anche di un coltello con una lama da 30 centimetri ed è stato denunciato anche per il porto dell'arma.