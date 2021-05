Ponte Messina: ass. Rousseau contro M5S e Grillo, 'amnesia politica'**

11 maggio 2021 a

Roma, 11 mag. (Adnkronos) - L'associazione Rousseau entra a gamba tesa sul M5S, puntando il dito contro il dibattito sul Ponte sullo Stretto, un'opera storicamente osteggiata da Movimento e questa sera al centro di una riunione congiunta dei parlamentari M5S. "Con la rubrica 'Blog History' vogliamo combattere il fenomeno della cosiddetta 'amnesia selettiva politica' ricordando le battaglie raccontate nel corso degli anni su questo Blog". Tra queste, l'associazione Rousseau tira fuori un pezzo datato 28 settembre 2016 e che vedeva Beppe Grillo attaccare a muso duro Matteo Renzi.

"La dichiarazione del Menomato Morale (d'ora in poi ci si riferirà a lui come MM) a favore del ponte sullo stretto è un manifesto politico - scriveva il fondatore del M5S scagliandosi contro l'ex premier - È il trionfo del nulla politico che i partiti hanno da offrire in un Paese che ha il record di disoccupazione, soffocato dal debito, con dieci milioni di poveri, che ha perso il 22% della produzione industriale dall'inizio della crisi. Agli italiani alla canna del gas e agli imprenditori strozzati da tasse e corruzione viene oggi raccontato da tutti i giornali che la soluzione è il ponte. Centomila posti di lavoro ha detto Renzi. Tutti sul ponte? Lo stretto è largo 3.140 metri. Ipotizzando un operaio ogni metro, non ci stanno 100mila operai, quindi li metteranno a strati come i savoiardi. Uno strato di operai, uno di mascarpone, uno di operai, uno di mascarpone".